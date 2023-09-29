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В «Ницце» заявили, что рады благополучному завершению инцидента с Бека-Бека

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Пресс-служба французской «Ниццы» выразила удовлетворение тем, что инцидент с футболистом клуба Алексисом Бека-Бека на мосту в Ницце закончился благополучно.
В «Ницце» заявили, что рады благополучному завершению инцидента с Бека-Бека
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«Мы рады, что для Алексиса сегодня всё закончилось хорошо. О нём позаботились. Мы уважаем врачебную тайну и просим всех делать то же самое, уважать частную жизнь», — цитирует президента клуба Жан-Пьера Ривера пресс-служба. 

29 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой, спрыгнув с моста высотой 100 м из-за расставания с девушкой. Психологи смогли помочь игроку. 

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее сообщалось, что Бека-Бека находится в безопасности.

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