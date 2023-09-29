В «Ницце» заявили, что рады благополучному завершению инцидента с Бека-Бека

Пресс-служба французской «Ниццы» выразила удовлетворение тем, что инцидент с футболистом клуба Алексисом Бека-Бека на мосту в Ницце закончился благополучно.

«Мы рады, что для Алексиса сегодня всё закончилось хорошо. О нём позаботились. Мы уважаем врачебную тайну и просим всех делать то же самое, уважать частную жизнь», — цитирует президента клуба Жан-Пьера Ривера пресс-служба.

29 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой, спрыгнув с моста высотой 100 м из-за расставания с девушкой. Психологи смогли помочь игроку.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее сообщалось, что Бека-Бека находится в безопасности.