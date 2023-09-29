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Сланов назвал бой с Влодарчиком на Таймс-сквер лучшим в карьере Гассиева

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Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, назвал бой с Кшиштофом Влодарчиком на Таймс-сквер лучшим в карьере боксёра.
Сланов назвал бой с Влодарчиком на Таймс-сквер лучшим в карьере Гассиева
  • РИА Новости

«В каком из поединков он действовал идеально с точки зрения тактики? Для меня бой с Влодарчиком — лучший в карьере Мурата. Раскрутка была колоссальная. Шла реклама на американском телевидении, на улицах Нью-Йорка вывесили множество афиш. На протяжении нескольких дней на Таймс-сквер красовались баннеры с анонсом турнира. Ажиотаж был сумасшедший.

И что самое главное, в этой атмосфере Гассиев очень грамотно провёл поединок. Я неделю до боя не спал, а затем три дня после. Просто не хотелось. Настолько меня переполняли различные чувства. До схватки — напряжение, а после — положительные эмоции. Такого в своей жизни я больше никогда не ощущал», — заявил Сланов в интервью RT.

Ранее Сланов сравнил вызов Сослана Асбарова с предложением Николая Кульпина подраться Майку Тайсону.

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