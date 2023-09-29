Личка: Захаряну нужно ментально готовиться, что сначала в Испании будет тяжело
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«Очень важно выучить язык. Посоветовал бы оставаться человеком. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно работать», — приводит слова Лички Sport24.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах в Примере, но не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» считают, что Захарян будет готов к матчу с «Атлетиком».