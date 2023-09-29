Личка: Захаряну нужно ментально готовиться, что сначала в Испании будет тяжело

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Очень важно выучить язык. Посоветовал бы оставаться человеком. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно работать», — приводит слова Лички Sport24.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах в Примере, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» считают, что Захарян будет готов к матчу с «Атлетиком».