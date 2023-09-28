Вратарь «Тампы» Василевский перенёс операцию и пропустит до десяти недель

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не сможет помочь своей команде на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей, написал журналист ESPN Кевин Уикс в социальных сетях.

Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Ранее сообщалось, что трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.