Вратарь «Тампы» Василевский перенёс операцию и пропустит до десяти недель
- AP
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29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей, написал журналист ESPN Кевин Уикс в социальных сетях.
Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).
Ранее сообщалось, что трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.