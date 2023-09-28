ЦСКА в Москве разгромил «Сочи» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу коллектива Сергея Фёдорова.
В составе победителей шайбы забросили Данил Юртайкин (7-я, 60-я минуты), Виталий Абрамов (29-я), Владислав Провольнев (31-я), Прохор Полтапов (34-я), Михаил Григоренко (38-я), Константин Окулов (38-я). У проигравших отличился Дмитрий Завгородний (53-я).
ЦСКА (11 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (14) располагается на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что дубль Максима Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь» в КХЛ.