«Торпедо» в овертайме победило «Ак Барс» в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Григорий Соколов
Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Торпедо» отличился Никита Артамонов и Василий Атанасов. У «Ак Барса» шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.
«Торпедо» набрало 19 очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Ак Барса» 15 очков и третья позиция в Восточной конференции.
В другом матче КХЛ «Адмирал» по буллитам победил «Барыс» (3:2).
Ранее «Локомотив» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.