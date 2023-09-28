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«Торпедо» в овертайме победило «Ак Барс» в матче КХЛ

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«Торпедо» победило «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Торпедо» в овертайме победило «Ак Барс» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Торпедо» отличился Никита Артамонов и Василий Атанасов. У «Ак Барса» шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.

«Торпедо» набрало 19 очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Ак Барса» 15 очков и третья позиция в Восточной конференции.

В другом матче КХЛ «Адмирал» по буллитам победил «Барыс» (3:2).

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.

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