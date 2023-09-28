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Marca: футбольная лига Камеруна призвала ФИФА отстранить главу федерации Это'О

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Лига профессионального футбола Камеруна (LFPC) направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить от должности президента Федерации Самюэля Это'О.
Marca: футбольная лига Камеруна призвала ФИФА отстранить главу федерации Это'О
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

Как сообщает Marca, в письме говорится о том, что Это'О виновен в коррупции и проведении договорных матчей.

19 июля в распоряжении СМИ появилась аудиозапись телефонного разговора с президентом клуба второго дивизиона чемпионата Камеруна «Виктория Юнайтед». В разговоре Это'О говорит функционеру, что его клуб «должен выйти в высший дивизион». Несколько месяцев спустя «Виктория Юнайтед» был повышен в классе.

Это'О занимает должность президента Федерации футбола Камеруна с 11 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить отца к тюрьме за задолженность по алиментам.

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