Marca: футбольная лига Камеруна призвала ФИФА отстранить главу федерации Это'О
- Gettyimages.ru
- © Jonathan Moscrop
Как сообщает Marca, в письме говорится о том, что Это'О виновен в коррупции и проведении договорных матчей.
19 июля в распоряжении СМИ появилась аудиозапись телефонного разговора с президентом клуба второго дивизиона чемпионата Камеруна «Виктория Юнайтед». В разговоре Это'О говорит функционеру, что его клуб «должен выйти в высший дивизион». Несколько месяцев спустя «Виктория Юнайтед» был повышен в классе.
Это'О занимает должность президента Федерации футбола Камеруна с 11 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить отца к тюрьме за задолженность по алиментам.