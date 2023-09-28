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Касаткина пожаловалась на жару в Токио

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о погоде в японском Токио, где проходит турнир WTA.
Касаткина пожаловалась на жару в Токио
  • globallookpress.com
  • © NISHIKAWA, Tomoyuki/AFLO

«В таких условиях, если у арены есть крыша, её лучше закрыть. Лучше использовать возможности, чем заставлять игроков чуть ли не умирать на корте», — сказала Касаткина после матча.

Россиянка пробилась в 1/4 финала турнира. В матче второго круга она одержала победу над Деспиной Папамихаил из Греции. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4. 

В следующем раунде Касаткина сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая является четвёртой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова сыграет с Александровой в 1/4 финала турнира в Токио.

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