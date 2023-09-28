World Aquatics пригрозила россиянам дисквалификацией за общение со СМИ
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«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию», — цитирует ТАСС представителей World Aquatics.
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.
Российские спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в феврале 2024 года в Катаре.
Ранее Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР.