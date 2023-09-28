World Aquatics пригрозила россиянам дисквалификацией за общение со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) может оштрафовать или дисквалифицировать российских пловцов за нарушения правил допуска.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию», — цитирует ТАСС представителей World Aquatics.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Российские спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в феврале 2024 года в Катаре.

Ранее Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР.