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World Aquatics пригрозила россиянам дисквалификацией за общение со СМИ

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Международная федерация плавания (World Aquatics) может оштрафовать или дисквалифицировать российских пловцов за нарушения правил допуска.
World Aquatics пригрозила россиянам дисквалификацией за общение со СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию», — цитирует ТАСС представителей World Aquatics.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Российские спортсмены могут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта в феврале 2024 года в Катаре.

Ранее Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР.

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