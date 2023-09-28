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Главный тренер «Интер Майами»: Месси обязательно сыграет до окончания чемпионата

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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил финал Кубка США с «Динамо Хьюстон».
Главный тренер «Интер Майами»: Месси обязательно сыграет до окончания чемпионата
  • Gettyimages.ru

«С его стороны было глупо играть, потому что мы рисковали. И да, он обязательно сыграет до окончания чемпионата. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем подводить его от игры к игре», — цитирует Мартино MD.

Встреча на стадионе «ПНК Стэдиум» завершилась со счётом 2:0 в пользу «Хьюстона».

Напомним, что Месси пропустил игру из-за мышечной травмы. Он не принимает участия уже в третьем матче подряд.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан посетил матч «Интер Майами» в финале Кубка США.

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