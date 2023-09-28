Фернандес: некоторые люди смешивают меня с грязью

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал об отношениях с игроками ЦСКА и негативе со стороны людей из-за его решения присоединиться к петербургскому клубу.

«У меня осталось много друзей в ЦСКА. Я был рад всех увидеть и поздороваться с ними. Некоторые люди смешивают меня с грязью. Потому что один клуб решил не выкупать мой контракт, после чего другой открыл передо мной двери», — цитирует Фернандеса Sport24.

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Защитник подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За ЦСКА Фернандес выступал на протяжении десяти лет, с 2012-го по 2022-й.

Ранее Марио Фернандес высказался об игре игрока «Монако» Александра Головина.