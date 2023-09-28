Радченко: матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Камеруна.

«Камерун — хорошая сборная, является крепким орешком. Много камерунцев играют в топовых европейских чемпионатах и являются опытными игроками. Это будет серьёзный соперник для нашей сборной впервые за долгое время. Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин сможет подобрать оптимальный состав на матч.

Сборные проведут товарищеский матч в Москве на стадионе «Динамо». Игра пройдёт 12 октября.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.