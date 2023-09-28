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«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Валенсию» в матче Примеры

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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Валенсией» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Валенсии на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Карлос Фернандес (32-я минута).

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил матч. В нынешнем сезоне он сыграл три игры в Примере, но не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» (десять) располагается на шестой позиции.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна.

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