Боброва заявила, что фигурист Ангелопол нашёл партнёршу
«Валера сказал мне, что остаётся, что нашёл партнёршу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».
Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. Но 31 августа стало известно о распаде пары.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее сообщалось, что Авербух считает, что Кагановская в скором времени найдёт нового партнёра.