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Боброва заявила, что фигурист Ангелопол нашёл партнёршу

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Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Екатерина Боброва заявила, что фигурист Валерий Ангелопол нашёл себе партнёршу.

«Валера сказал мне, что остаётся, что нашёл партнёршу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. Но 31 августа стало известно о распаде пары.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Авербух считает, что Кагановская в скором времени найдёт нового партнёра.

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