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«Милан» официально объявил о начале процесса строительства нового стадиона

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Итальянский «Милан» объявил о начале процесса строительства стадиона на окраине одноимённого города.

Россонери подали предварительное предложение в городской совет Сан-Донато-Миланезе, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что гипотеза проекта нового стадиона заключается в строительстве инновационного и многофункционального объекта на 70 000 зрителей. Домашним стадионом «Милана» является арена «Сан-Сиро», которую он делит с «Интером». 

«Милан» расположился на третьей строчке таблицы Серии А с 12 очками.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб.

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