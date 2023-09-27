«Милан» официально объявил о начале процесса строительства нового стадиона
Россонери подали предварительное предложение в городской совет Сан-Донато-Миланезе, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что гипотеза проекта нового стадиона заключается в строительстве инновационного и многофункционального объекта на 70 000 зрителей. Домашним стадионом «Милана» является арена «Сан-Сиро», которую он делит с «Интером».
«Милан» расположился на третьей строчке таблицы Серии А с 12 очками.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб.