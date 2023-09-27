Агент Селюк: у бразильцев в «Зените» нет мотивации к игре

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у бразильских игроков санкт-петербургского «Зенита» нет мотивации играть за команду.

«Нынешние бразильские «дыр-дырщики» не такие уж и бойцы — им больше нравится падать на поле. В «Зените» у бразильцев нет мотивации, некоторые из них меня вообще не впечатляют. Да и на команду сильно повлиял уход Малкома», — цитирует Селюка РИА Новости.

В составе сине-бело-голубых выступают восемь бразильцев: Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан.

26-летний Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство. В июле форвард перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома, рассказал, что его клиент скучает по России.