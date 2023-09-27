Влут вернулся в Екатеринбург для реабилитации после травмы

Полузащитник «Урала» Рай Влут вернулся в Екатеринбург для реабилитации после повреждения.

«Влут вернулся в Екатеринбург. Он продолжит восстановление под присмотром наших реабилитологов. Рай будет готовиться к возвращению на поле в матчах чемпионата и Кубка России. Точные сроки его выхода на поле пока не определены», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что футболист получил повреждение в середине мая. Сроки его восстановления после операции оценивались в два-четыре месяца.

«Урал» с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Краснодар» победил «Урал» в матче девятого тура и упрочил лидерство в РПЛ.