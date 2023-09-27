Менеджер Яна: на данный момент нам не предлагали бой с Ядонгом

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, высказался о следующем поединке своего клиента.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонг Ядонга, но всё зависит от условий», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

27 сентября стало известно, что бой Яна и Ядонга возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 9 декабря.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. До этого он потерпел два поражения раздельным решением судей от Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

Ранее О'Мэлли нокаутировал Стерлинга в главном поединке турнира UFC 292.