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Менеджер Яна: на данный момент нам не предлагали бой с Ядонгом

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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, высказался о следующем поединке своего клиента.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент. Мы открыты к предложениям, в том числе и против Сонг Ядонга, но всё зависит от условий», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

27 сентября стало известно, что бой Яна и Ядонга возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 9 декабря.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. До этого он потерпел два поражения раздельным решением судей от Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

Ранее О'Мэлли нокаутировал Стерлинга в главном поединке турнира UFC 292.

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