Шведского теннисиста Мадараша отстранили от турниров из-за обвинений в коррупции
Теннисисту запрещено участвовать в соревнованиях и посещать любые официальные теннисные мероприятия с 17 августа, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Мадараш занимает 220-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и не выиграл ни одного турнира под эгидой организации.
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