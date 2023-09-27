Шведского теннисиста Мадараша отстранили от турниров из-за обвинений в коррупции

Шведский теннисист Драгош Николае Мадараш временно отстранён от соревнований до полного рассмотрения обвинений, выдвинутых против него в рамках Теннисной антикоррупционной программы (TACP).

Теннисисту запрещено участвовать в соревнованиях и посещать любые официальные теннисные мероприятия с 17 августа, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Мадараш занимает 220-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и не выиграл ни одного турнира под эгидой организации.

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