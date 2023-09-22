Узнать больше

Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации

Короткая ссылка
Румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на компанию — производителя биодобавок после допинговой дисквалификации.
Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — заявил адвокат Богдан Стоица digisport.ro.

Румынка не принимает участия в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионате США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Запрещённый роксадустат был обнаружен в тех самых биодобавках.

Ранее Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить