Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации
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«Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — заявил адвокат Богдан Стоица digisport.ro.
Румынка не принимает участия в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионате США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.
Запрещённый роксадустат был обнаружен в тех самых биодобавках.
Ранее Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга.