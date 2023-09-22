Халеп подала в суд на производителя биодобавок после допинговой дисквалификации

Румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на компанию — производителя биодобавок после допинговой дисквалификации.

«Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — заявил адвокат Богдан Стоица digisport.ro.

Румынка не принимает участия в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионате США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Запрещённый роксадустат был обнаружен в тех самых биодобавках.

Ранее Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга.