Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила об отсутствии доказательств её вины в деле о нарушении антидопинговых правил.

«Я была в полном шоке, когда получила решение. Не могла поверить, что они дисквалифицировали меня на четыре года, несмотря на то что было загрязнение в пробе, а кровь была абсолютно нормальной», — приводит слова Халеп Front Office Sports.

По словам теннисистки, в её крови ничего плохого не нашли.

«То, что они приняли такое решение, учитывая предоставленные моими юристами данные, это безумие. Меня судили по сценариям. Нет никаких доказательств», — сказала она.

31-летняя румынка не принимает участие в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионата США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление по поводу четырёхлетней дисквалификации Халеп.