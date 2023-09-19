Узнать больше

Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга

Короткая ссылка
Румынская теннисистка Симона Халеп заявила об отсутствии доказательств её вины в деле о нарушении антидопинговых правил.
Халеп заявила об отсутствии доказательств в деле о применении допинга
  • AP
  • © Seth Wenig

«Я была в полном шоке, когда получила решение. Не могла поверить, что они дисквалифицировали меня на четыре года, несмотря на то что было загрязнение в пробе, а кровь была абсолютно нормальной», — приводит слова Халеп Front Office Sports.

По словам теннисистки, в её крови ничего плохого не нашли.

«То, что они приняли такое решение, учитывая предоставленные моими юристами данные, это безумие. Меня судили по сценариям. Нет никаких доказательств», — сказала она.

31-летняя румынка не принимает участие в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионата США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление по поводу четырёхлетней дисквалификации Халеп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить