WTA сделала заявление по поводу четырёхлетней дисквалификации Халеп

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала решение о дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

«Для теннисистов крайне важно знать правила теннисной антидопинговой программы и следовать им. Независимый трибунал вынес решение по делу Халеп, и в соответствии с теннисной антидопинговой программой это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). WTA поддержит решения, принятые в ходе этого процесса, и продолжит внимательно следить за ним», — говорится в заявлении на сайте WTA.

31-летняя румынка не принимает участие в турнирах с октября прошлого года, когда её допинг-проба на Открытом чемпионата США (US Open) дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны теннисистки из-за обнаружения несоответствий в биологическом паспорте было объявлено в мае 2023-го.

Ранее сообщалось, что Халеп намерена оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию в CAS.