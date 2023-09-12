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Халеп намерена оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию в CAS

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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп приняла решение оспорить свою четырёхлетнюю дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Халеп намерена оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию в CAS
  • globallookpress.com
  • © JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

«Я продолжаю тренироваться и делаю всё, что в моих силах, чтобы очистить своё имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против рассматриваемой компании по производству пищевых добавок», — написала Халеп в социальных сетях.

12 сентября стало известно, что Халеп отстранили на четыре года за нарушения антидопинговых правил.

31-летняя теннисистка является победительницей 24 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Также на её счету победа на «Ролан Гаррос» 2018 года и на Уимблдоне (2019). Она стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более $40 млн призовых.

Ранее шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

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