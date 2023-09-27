Журова: допуск российских футболистов на турниры вызовет серию бойкотов

Депутат Государственной думы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на бойкот матчей юношеской сборной России по футболу со стороны Англии, Украины, Польши и Латвии.

«Это дело нашего выбора: мы едем в нейтральном статусе и другие отказываются участвовать или мы едем, потому что нам разрешили, ни на кого не обращая внимания. Каждый раз нам так показывают, что их дело исключительно про политику.

Какой смысл бойкотировать юниорские соревнования? В них же даже не взрослые люди принимают участие. Как это связано с событиями на Украине? Текущие спортивные соревнования абсолютно не про спорт. Допуск наших футболистов определённо вызовет серию бойкотов, и так будет оказываться давление на УЕФА», — заявила RT Журова.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев выразил мнение, что Украина постарается найти союзников для бойкота матчей с Россией.