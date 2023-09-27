Фергюсона признали лучшим тренером в истории футбола по версии FourFourTwo

Футбольное издание FourFourTwo представило топ-100 лучших тренеров за всю историю.

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории футбола. На второй позиции расположился нидерландец Ринус Михелс, третий — его соотечественник Йохан Кройф.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский занял десятое место.

В топ-100 также вошёл Гавриил Качалин, расположившийся на 67-й строчке. Он привёл команду СССР к золоту Олимпиады-1956 и победе на чемпионате Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo.