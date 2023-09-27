Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo

Футбольное издание FourFourTwo представило список из десяти лучших вратарей XXI века.

Лидером рейтинга стал итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. На второй позиции расположился испанец Икер Касильяс. Тройку лучших замкнул голландец Эдвин ван дер Сар. Все трое уже завершили карьеры.

В топ-10 также вошли действующие игроки Мануэль Нойер, Давид де Хеа и Уго Льорис.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником «Пармы». За клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Буффон заявил, что травма стала для него сигналом о завершении карьеры.