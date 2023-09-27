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Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo

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Футбольное издание FourFourTwo представило список из десяти лучших вратарей XXI века.
Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo
  • Gettyimages.ru

Лидером рейтинга стал итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. На второй позиции расположился испанец Икер Касильяс. Тройку лучших замкнул голландец Эдвин ван дер Сар. Все трое уже завершили карьеры.

В топ-10 также вошли действующие игроки Мануэль Нойер, Давид де Хеа и Уго Льорис.

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником «Пармы». За клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Буффон заявил, что травма стала для него сигналом о завершении карьеры.

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