Буффон признан лучшим вратарём XXI века по версии FourFourTwo
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Лидером рейтинга стал итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. На второй позиции расположился испанец Икер Касильяс. Тройку лучших замкнул голландец Эдвин ван дер Сар. Все трое уже завершили карьеры.
В топ-10 также вошли действующие игроки Мануэль Нойер, Давид де Хеа и Уго Льорис.
2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником «Пармы». За клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вернулся к «крестоносцам».
Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).
Ранее Буффон заявил, что травма стала для него сигналом о завершении карьеры.