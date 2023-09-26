Goal: Месси не тренировался с «Интер Майами» перед финалом Кубка США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не тренировался с командой перед финалом Открытого кубка США.

Форвард не принимал участия в тренировке «Интер Майами», но присутствовал на тренировочной базе, сообщает Goal.

Аргентинец не принимал участия в матче с «Орландо». По информации СМИ, у него проблемы со шрамами на коже.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил Месси, который заявил, что был единственным, кто не получил почестей после победы на чемпионате мира.