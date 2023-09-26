Узнать больше

Панарин получил травму нижней части тела и выбыл на несколько дней

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела.
Панарин получил травму нижней части тела и выбыл на несколько дней
  • AP
  • © John Minchillo

Хоккеист не сможет принять участие в тренировке 26 сентября, сообщается в официальном аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Twitter.

Панарин расположился на 32-м месте в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Спортсмен с 2019 года выступает за «Рейнджерс». На счету россиянина 92 (29 + 63) очка в 82 матчах в сезоне-2022/23. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке прошлого сезона.

Ранее Панарин дал понять, что ему импонируют идеи и тренерские задумки нового наставника команды Питера Лавиолетта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить