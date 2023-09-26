Панарин получил травму нижней части тела и выбыл на несколько дней

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела.

Хоккеист не сможет принять участие в тренировке 26 сентября, сообщается в официальном аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Twitter.

Панарин расположился на 32-м месте в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Спортсмен с 2019 года выступает за «Рейнджерс». На счету россиянина 92 (29 + 63) очка в 82 матчах в сезоне-2022/23. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярке прошлого сезона.

Ранее Панарин дал понять, что ему импонируют идеи и тренерские задумки нового наставника команды Питера Лавиолетта.