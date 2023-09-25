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Панарин заявил, что система игры нового тренера «Рейнджерс» похожа на русский хоккей

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал понять, что ему импонируют идеи и тренерские задумки нового наставника команды Питера Лавиолетта.
Панарин заявил, что система игры нового тренера «Рейнджерс» похожа на русский хоккей
  • Gettyimages.ru

«Схема игры в линии нападения мне очень нравится. Похоже на русский хоккей», — цитирует Панарина Lohud.

По словам 31-летнего воспитанника челябинского хоккея, он очень сложно пережил концовку сезона-2022/23, поскольку вместе со всей командой был уверен в способности дойти до финала Кубка Стэнли.

«У нас была отличная команда, а потом мы проиграли после того, как вели со счётом 2-0 в первом раунде», — добавил российский форвард.

«Рейнджерс» в минувшем сезоне уступил в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» (3-4). Панарин набрал 92 очка (29 шайб + 63 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата и сделал две результативные передачи в семи матчах плей-офф.

Лавиолетт возглавил «Рейнджерс» в июне.

Ранее сообщалось, что Панарин занял 32-е место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.





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