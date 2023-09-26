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Монсон: свой последний бой проведу в конце ноября против Тактарова

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что планирует завершить спортивную карьеру в ноябре.
Монсон: свой последний бой проведу в конце ноября против Тактарова
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Я буду драться в октябре, соперник неизвестен. Затем проведу свой последний бой в конце ноября против Олега Тактарова, — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Напомним, что поединок бойцов по правилам ММА должен был состояться 29 сентября, но был отменён. Бойцы в августе провели бой по правилам бокса. Поединок завершился вничью.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее Монсона избрали в парламент Башкортостана.

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