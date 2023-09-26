Филимонов: каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о постоянной ротации голкиперов у красно-белых.

«Когда в команде присутствует нестабильность, из колеи выбиваются все исполнители, так как всё взаимосвязано. В такой ситуации каждый вратарь понимает, что может не выйти на следующий матч. Это стрессовый момент, так как необходимо постоянно находиться в тонусе. А при частой ротации можно легко потерять темп, не только форму.

Поэтому никто из голкиперов «Спартака» не в состоянии толком проявить свои лучшие качества. Они постоянно озабочены вопросом, будут ли играть. Из-за этого появляются неуверенность в себе и грубые ошибки, ведь нет ощущения, что, совершив помарку, не угодишь в глубокий запас. А вратарские ляпы всегда на виду, и от них не спрячешься. Поэтому такое положение вещей негативно сказывается на их действиях», — заявил экс-вратарь в интервью RT.

Ранее Филимонов заявил, что его не приглашают работать тренером.