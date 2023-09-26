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Карпов: «Зенит» изменил систему премирования футболистов команды

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Руководство «Зенита» изменило систему премирования футболистов команды.
Карпов: «Зенит» изменил систему премирования футболистов команды
  • РИА Новости

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, с этого сезона бонусы за победы над принципиальными соперниками будут выплачиваться игрокам только в рублях.

Отмечается, что за победу над «Спартаком» каждый из футболистов получит 5 млн рублей (в прошлом сезоне — $50 тыс.). Кроме того, по 2 млн рублей сине-бело-голубым полагается за успехи в матчах с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром».

До этого руководство не поощряло игроков за победы над краснодарским клубом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом».

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