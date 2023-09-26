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ESPN: игроки «Манчестер Юнайтед» советуют Санчо извиниться перед тен Хагом

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Игроки «Манчестер Юнайтед» предлагают полузащитнику Джейдону Санчо извиниться перед главным тренером Эриком тен Хагом, чтобы остаться в команде.

По информации ESPN, в этом футболиста убеждают Маркус Рашфорд, Люк Шоу и Гарри Магуайр.

Конфликт между игроком и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил Санчо в состав, заявив, что он не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил наставника во лжи. Затем пост пропал, однако игрок не вернулся в состав МЮ и будет тренироваться индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене.

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