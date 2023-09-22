Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо по сниженной цене

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо покинет английский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов продать англичанина по сниженной цене, чтобы частично компенсировать потери на его переходе.

Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы футболист принёс извинения как лично, так и в виде публичного заявления. Если он откажется, то это будет означать, что он покинет команду в январе.

Конфликт между игроком и главным тренером команды Эриком тен Хагом вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил Санчо в состав, заявив, что он не готов к игре. Позднее игрок в соцсети обвинил тренера во лжи. Позже пост пропал, однако футболист не вернулся в состав МЮ и будет тренироваться индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.