Камоцци назвал Бабича новым лидером «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что защитник Срджан Бабич стал лидером команды.

«На данный момент Бабич показывает хорошую игру, он лидер команды. «Спартак» — молодцы, что нашли такого игрока. Но давайте немного подождём, прежде чем делать окончательные выводы», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не участвовал в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

«Спартак» по итогам девяти туров с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что капитану красно-белых Георгию Джикии будет полезно немного посидеть на скамейке запасных.









