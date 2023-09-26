Камоцци назвал Бабича новым лидером «Спартака»
«На данный момент Бабич показывает хорошую игру, он лидер команды. «Спартак» — молодцы, что нашли такого игрока. Но давайте немного подождём, прежде чем делать окончательные выводы», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Капитан «Спартака» Георгий Джикия не участвовал в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.
В центре обороны сейчас играют Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.
«Спартак» по итогам девяти туров с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что капитану красно-белых Георгию Джикии будет полезно немного посидеть на скамейке запасных.