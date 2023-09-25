Узнать больше

Ташуев — о матче с «Рубином»: первые 20 минут была масса перспективных атак

Короткая ссылка
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что воронежская команда вполне могла набрать очки в матче девятого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».
Ташуев — о матче с «Рубином»: первые 20 минут была масса перспективных атак
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Первую половину первого тайма было 70% владения мячом и масса перспективных атак. Я не ожидал, что так быстро футболисты схватят структуру, стиль. Когда волна атак накатывает, ошибки случаются», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

По его мнению, «Факел» создал несколько очень неплохих опасных моментов.

«Сначала играли в зоне инсайдов, потом ушли на фланг. При схеме 3+2 фланг блокируется, начали ошибаться. Но надо забивать: есть моменты, а гола нет. Не всё сразу строится», — добавил Ташуев.

Игра в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из столицы Татарстана. Победный мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

«Рубин» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» пять очков и 16-я позиция.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что его подопечные допускали много ошибок в матче с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить