Ташуев — о матче с «Рубином»: первые 20 минут была масса перспективных атак

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что воронежская команда вполне могла набрать очки в матче девятого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

«Первую половину первого тайма было 70% владения мячом и масса перспективных атак. Я не ожидал, что так быстро футболисты схватят структуру, стиль. Когда волна атак накатывает, ошибки случаются», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

По его мнению, «Факел» создал несколько очень неплохих опасных моментов.

«Сначала играли в зоне инсайдов, потом ушли на фланг. При схеме 3+2 фланг блокируется, начали ошибаться. Но надо забивать: есть моменты, а гола нет. Не всё сразу строится», — добавил Ташуев.

Игра в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из столицы Татарстана. Победный мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

«Рубин» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» пять очков и 16-я позиция.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что его подопечные допускали много ошибок в матче с «Факелом».