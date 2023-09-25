Узнать больше

Рахимов — о матче с «Факелом»: за счёт трёх-пяти касаний соперник успевал нас накрывать

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что его подопечные допускали много ошибок в матче девятого тура с воронежским «Факелом».
Рахимов — о матче с «Факелом»: за счёт трёх-пяти касаний соперник успевал нас накрывать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нам в психологическом плане нужно добыть очки. За счёт трёх, четырёх, пяти касаний соперник успевал нас накрывать. В таких случаях ты должен поменять скорость передач и скорость движения. Мы этого поначалу не сделали», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Рубина» понимали, что Воронеж — футбольный город, а болельщики «Факела» постоянно гнали свою команду вперёд.

«Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20—25 минут мы этого не сделали. Поле достаточно медленное. Здесь нужно было контролировать мяч», — добавил Рахимов.

Игра в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из столицы Татарстана. Победный мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

«Рубин» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» пять очков и 16-я позиция.

Ранее гол Файзуллаева помог ЦСКА уйти от поражения в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить