Рахимов — о матче с «Факелом»: за счёт трёх-пяти касаний соперник успевал нас накрывать

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что его подопечные допускали много ошибок в матче девятого тура с воронежским «Факелом».

«Нам в психологическом плане нужно добыть очки. За счёт трёх, четырёх, пяти касаний соперник успевал нас накрывать. В таких случаях ты должен поменять скорость передач и скорость движения. Мы этого поначалу не сделали», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Рубина» понимали, что Воронеж — футбольный город, а болельщики «Факела» постоянно гнали свою команду вперёд.

«Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20—25 минут мы этого не сделали. Поле достаточно медленное. Здесь нужно было контролировать мяч», — добавил Рахимов.

Игра в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из столицы Татарстана. Победный мяч на 85-й минуте забил Валентин Вада.

«Рубин» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» пять очков и 16-я позиция.

Ранее гол Файзуллаева помог ЦСКА уйти от поражения в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».