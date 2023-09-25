«Арис» и «Омония» сыграли вничью, Кокорин отдал голевой пас

«Арис» и «Омония» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра в Никосии завершилась со счетом 2:2.

В составе коллектива из Лимасола дубль оформил Мариуш Стемпиньский (38-я и 72-я минуты). Александр Кокорин записал в свой актив результативную передачу. У хозяев поля дважды отличился Вилли Семеду (32-я, 90+1).

«Арис» (11 очков) лидирует в чемпионате. «Омония» (девять) располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч с «Омонией».