Узнать больше

«Арис» и «Омония» сыграли вничью, Кокорин отдал голевой пас

Короткая ссылка
«Арис» и «Омония» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата Кипра по футболу.
«Арис» и «Омония» сыграли вничью, Кокорин отдал голевой пас
  • РИА Новости

Игра в Никосии завершилась со счетом 2:2.

В составе коллектива из Лимасола дубль оформил Мариуш Стемпиньский (38-я и 72-я минуты). Александр Кокорин записал в свой актив результативную передачу. У хозяев поля дважды отличился Вилли Семеду (32-я, 90+1).

«Арис» (11 очков) лидирует в чемпионате. «Омония» (девять) располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в стартовый состав «Ариса» на матч с «Омонией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить