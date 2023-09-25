Янчук заявил, что предстоящий финал не будет лёгкой прогулкой для Хачанова

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы на победу Карена Хачанова перед его финалом на турнире ATP в китайском Чжухае.

«Победа в финале турнира будет иметь огромное значение для Хачанова, ему необходимо вновь поверить в себя через успех в борьбе с Нисиокой. Мы уже успели заметить, как он здорово набрал хорошую форму по ходу турнира, но предстоящий поединок не будет лёгкой прогулкой.

Не стоит забывать: Карен восстановился после серьёзной травмы и, несмотря на все его сильные качества, как тот же скоростной удар, многое определит его физическое здоровье и психологическая устойчивость. Нас ждёт интересный матч, и шансы тут есть у обоих», — сказал Янчук RT.

Ранее Веснина высказалась о выходе Карена Хачанова в финал турнира ATP в китайском Чжухае.