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Янчук заявил, что предстоящий финал не будет лёгкой прогулкой для Хачанова

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы на победу Карена Хачанова перед его финалом на турнире ATP в китайском Чжухае.
Янчук заявил, что предстоящий финал не будет лёгкой прогулкой для Хачанова
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«Победа в финале турнира будет иметь огромное значение для Хачанова, ему необходимо вновь поверить в себя через успех в борьбе с Нисиокой. Мы уже успели заметить, как он здорово набрал хорошую форму по ходу турнира, но предстоящий поединок не будет лёгкой прогулкой.

Не стоит забывать: Карен восстановился после серьёзной травмы и, несмотря на все его сильные качества, как тот же скоростной удар, многое определит его физическое здоровье и психологическая устойчивость. Нас ждёт интересный матч, и шансы тут есть у обоих», — сказал Янчук RT.

Ранее Веснина высказалась о выходе Карена Хачанова в финал турнира ATP в китайском Чжухае.

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