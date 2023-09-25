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Веснина считает, что победа Хачанова в финале турнира в Чжухае зависит от его здоровья

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Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина высказалась о выходе Карена Хачанова в финал турнира ATP в китайском Чжухае.
Веснина считает, что победа Хачанова в финале турнира в Чжухае зависит от его здоровья
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«Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление от такой травмы, которая была у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Стоит отметить, как быстро Карен сумел оправиться и найти свою игру. Всё это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой.

Полагаю, что Хачанова можно считать фаворитом, но говорить об этом стоит достаточно сдержанно. Японец — весьма непростой соперник, и тут всё будет зависеть от состояния здоровья нашего теннисиста», — сказала Веснина RT.

Ранее Хачанов поделился эмоциями после выхода в финал турнира ATP в китайском Чжухае.

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