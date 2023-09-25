Узнать больше

Федотов: у меня контракт, а что дальше — не знаю, может, сверхсрочную службу придумают

Короткая ссылка
Вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о своём будущем.
Федотов: у меня контракт, а что дальше — не знаю, может, сверхсрочную службу придумают
  • Gettyimages.ru

«Впереди ещё много игровых лет. Что будет завтра — никто не знает. Сейчас два года у меня по контракту, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю. (Смеётся.)», — приводит слова Федотова «Смотрим» со ссылкой на эфир радио «Маяк».

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея (IIHF). При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить