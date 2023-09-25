Федотов: у меня контракт, а что дальше — не знаю, может, сверхсрочную службу придумают

Вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о своём будущем.

«Впереди ещё много игровых лет. Что будет завтра — никто не знает. Сейчас два года у меня по контракту, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю. (Смеётся.)», — приводит слова Федотова «Смотрим» со ссылкой на эфир радио «Маяк».

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея (IIHF). При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам КХЛ.