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Хоккеист ЦСКА Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам КХЛ

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Российский голкипер московского ЦСКА Иван Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист ЦСКА Федотов заявил, что не переживал по поводу допуска к матчам КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно всё закончится — это самое главное. Мне надо было быть готовым к этому, и я спокойно готовился к сезону», — цитирует Федотова РИА Новости

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея (IIHF). При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал всего наилучшего Федотову в его сложной ситуации.

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