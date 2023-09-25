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Cadena SER: фанаты «Атлетико» довели до слёз девочку в футболке игрока «Реала»

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Болельщики «Атлетико» напугали темнокожую женщину и её дочь — фанаток «Реала».
Cadena SER: фанаты «Атлетико» довели до слёз девочку в футболке игрока «Реала»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Cadena SER, фанаты выкрикивали в сторону женщины с ребёнком оскорбления в адрес «Реала», а также имитировали уханье обезьян. 

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Диего Симеоне.

У победителей отличились Альваро Мората (четвёртая, 46-я минуты), Антуан Гризманн (18-я). Сауль Ньигес оформил две результативные передачи. У проигравших мяч забил Тони Кроос (35-я).

«Атлетико» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна обыграл «Хетафе» в матче Примеры.

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