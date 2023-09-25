Узнать больше

Соловейчик заявил, что перед российскими дзюдоистами стоит задача попасть на Олимпиаду

Короткая ссылка
Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что перед российскими спортсменами стоит задача попасть на Олимпиаду в Париже.
Соловейчик заявил, что перед российскими дзюдоистами стоит задача попасть на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru

«У нас стоит задача попасть на Олимпийские игры в это непростое время. Мне кажется, мы пока её успешно решаем», — приводит слова Соловейчика «Матч ТВ».

На этапе Большого шлема в Баку россияне завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

По решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы участвовали в турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее Тасоев стал победителем этапа Большого шлема в Баку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить