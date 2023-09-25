Соловейчик заявил, что перед российскими дзюдоистами стоит задача попасть на Олимпиаду
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«У нас стоит задача попасть на Олимпийские игры в это непростое время. Мне кажется, мы пока её успешно решаем», — приводит слова Соловейчика «Матч ТВ».
На этапе Большого шлема в Баку россияне завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
По решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы участвовали в турнире в статусе нейтральных спортсменов.
Ранее Тасоев стал победителем этапа Большого шлема в Баку.