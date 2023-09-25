Соловейчик заявил, что перед российскими дзюдоистами стоит задача попасть на Олимпиаду

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что перед российскими спортсменами стоит задача попасть на Олимпиаду в Париже.

«У нас стоит задача попасть на Олимпийские игры в это непростое время. Мне кажется, мы пока её успешно решаем», — приводит слова Соловейчика «Матч ТВ».

На этапе Большого шлема в Баку россияне завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

По решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы участвовали в турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее Тасоев стал победителем этапа Большого шлема в Баку.