Представляющая Узбекистан Пракатень завоевала золото на Азиатских играх в гребле
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Пракатень победила в женской одиночке, пройдя дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла китаянка Лю Жуйци (+10,93 секунды). Третье — японка Сихо Йонекава (+12,83).
Пракатень является чемпионкой Европы и первой россиянкой с 1980 года, которая смогла выиграть олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. Спортсменка завоевала серебро Игр 2020 года в Токио.
Ранее россиян не пустили на ЧМ по гребле под предлогом заботы о безопасности.