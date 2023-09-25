Представляющая Узбекистан Пракатень завоевала золото на Азиатских играх в гребле

Спортсменка Анна Пракатень, ранее представлявшая сборную России в академической гребле, одержала победу на Азиатских играх за сборную Узбекистана.

Пракатень победила в женской одиночке, пройдя дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла китаянка Лю Жуйци (+10,93 секунды). Третье — японка Сихо Йонекава (+12,83).

Пракатень является чемпионкой Европы и первой россиянкой с 1980 года, которая смогла выиграть олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. Спортсменка завоевала серебро Игр 2020 года в Токио.

Ранее россиян не пустили на ЧМ по гребле под предлогом заботы о безопасности.