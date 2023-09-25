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Горшков: у «Зенита» были проблемы с мотивацией в матче с «Локомотивом»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, что у петербургского клуба были проблемы с мотивацией в матче девятого тура с «Локомотивом».
Горшков: у «Зенита» были проблемы с мотивацией в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, «Локомотив» выглядел более заряженным, нежели «Зенит». Хозяева достаточно вальяжно вошли в игру и явно успокоились после своего забитого мяча, полагая, что дальше всё останется под контролем. У петербуржцев имелись явные проблемы с мотивацией. К сожалению, Вильсон Изидор тоже не смог себя никак проявить. Опасный момент имел только Иван Сергеев после паса Матео Кассьерры, но не хватило взаимопонимания между нападающими и технического исполнения со стороны колумбийца. Это поражение должно подстегнуть команду Сергея Семака и обострить борьбу за золотые медали. В следующих матчах мы увидим иную картину: петербуржцы будут выступать на пределе сил», — заявил Горшков RT.

Горшков предположил, что могли обсуждать футболисты «Зенита» на встрече после поражения от «Локомотива».

«После таких матчей всегда должны пройти некоторые разговоры с игроками. Конечно, поражения в футболе неизбежны, но они далеко не всегда носят одинаковый характер. Одно дело, когда команда создавала моменты и не смогла забить, отдав для этого все силы. Но тут все прекрасно видели: футболисты «Зенита» не выложились должным образом. Считаю, разговоры шли именно об этом», — добавил Горшков.

Ранее стало известно, что «Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом».

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