Соболев: надеюсь, что «Спартак» преодолел те три поражения

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал удачную серию игр своей команды.

«Посмотрим, это лишь три игры. Те три поражения — надеюсь, что мы их преодолели, дальше будет лучше. Впереди сложные матчи — с «Крыльями», потом с ЦСКА», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В девятом туре чемпионата России красно-белые одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0. Команда идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Ранее Леонид Федун заявил, что Георгий Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».