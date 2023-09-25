Соболев: надеюсь, что «Спартак» преодолел те три поражения
- Gettyimages.ru
«Посмотрим, это лишь три игры. Те три поражения — надеюсь, что мы их преодолели, дальше будет лучше. Впереди сложные матчи — с «Крыльями», потом с ЦСКА», — цитирует Соболева «РБ Спорт».
В девятом туре чемпионата России красно-белые одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0. Команда идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Ранее Леонид Федун заявил, что Георгий Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».