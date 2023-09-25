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Соболев: надеюсь, что «Спартак» преодолел те три поражения

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал удачную серию игр своей команды.
Соболев: надеюсь, что «Спартак» преодолел те три поражения
  • Gettyimages.ru

«Посмотрим, это лишь три игры. Те три поражения — надеюсь, что мы их преодолели, дальше будет лучше. Впереди сложные матчи — с «Крыльями», потом с ЦСКА», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В девятом туре чемпионата России красно-белые одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0. Команда идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Ранее Леонид Федун заявил, что Георгий Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».

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