Орлов: Изидор в матче с «Локомотивом» абсолютно не впечатлил

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче с «Локомотивом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

«Он пока всё-таки не до конца вписан в игру команды. Принимает не те решения, не всегда понимает партнёров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде», — цитирует Орлова «СЭ».

«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл «Зенит» со счётом 2:1.

Таким образом, команда под руководством Сергея Семака впервые проиграла два домашних матча в сезоне.

Ранее сообщалось, что «Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом».