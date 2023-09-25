Мюллер доволен назначением Нагельсмана главным тренером сборной Германии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал назначение Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера сборной Германии по футболу.

«Было видно, что у него много энергии и он испытывает большую радость от того назначения. Для меня лично ничего не изменилось. Я доступен для вызова в сборную», — цитирует Мюллера Spox.

22 сентября Немецкий футбольный союз объявил о назначении Нагельсмана. Контракт с ним рассчитан до 31 июля 2024 года.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии. Он возглавлял команду с 2021 года.

Ранее Юрген Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии.