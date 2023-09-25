«Реал» уступил «Атлетико» в Примере, Мората оформил дубль
Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Диего Симеоне.
У победителей отличились Альваро Мората (4-я, 46-я минуты), Антуан Гризманн (18-я). Сауль Ньигес оформил две результативные передачи. У проигравших мяч забил Тони Кроос (35-я).
«Атлетико» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» (15) располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна обыграл «Хетафе» в матче Примеры.